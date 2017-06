Narratives Explorationsspiel Reaching For Petals enthüllt

Blue Entropy Studios hat ein narratives Exploration-Game am Start und das verbindet emotionale Themen, wie "Liebe, Verlust und Ambition in einer verlorenen Welt voller Mysterien." Reaching For Petals läuft auf der Unreal Engine 4 und wirkt auf dem ersten Blick wie eines dieser oft als negativ betitelten Walking-Simulator. Der stilvolle Einsatz von Musik, detailverliebten Grafiken und ein reduziertes Maß an Interaktivität haften nicht nur dem Genre an sich, sondern auch dem Spiel von Blue Entropy an. Der Titel dreht sich um das Nacherleben vergangener Erinnerungen, die unterschiedliche Schlüsselmomente des Protagonisten verkörpern und dabei nach und nach den Sinn unserer Reise entschlüsseln. Puzzle-Passagen und Entscheidungen werden eine Rolle des Spielerlebnisses spielen, doch der Weg wird das Ziel sein. Reaching For Petals erscheint im Sommer auf Steam.(Der Text wird nach der Werbung fortgesetzt)