Diablo III: Nekromant erscheint am 27. Juni

Diablo III-Fans haben in den letzten Wochen und Monaten vor allem nach zwei Dingen gefragt: Wann kommt das Nekromanten-DLC und wie teuer ist es? Mit dem heutigen Tage wissen wir beides: Die siebte Klasse des formidablen Dungeon Crawlers erscheint am 27. Juni für PC Playstation 4 und Xbox One. Spieler dürfen sich das Add On ausschließlich digital für den Preis von 14,99 Euro oder im neuen Gesamtpaket mit dem Hauptspiel - mit der Diablo III: Eternal Collection - kaufen. Die Eternal Collection erscheint am selben Tag zum Preis von 39,99 Euro und enthält die aktuelle Spielerfahrung von Diablo III: Ultimate Evil Edition sowie das neue Rise of the Necromancer-DLC. Wenn ihr mehr wissen wollt, hier geht es ins Blizzard-FAQ.