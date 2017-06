Keine Hakenkreuze in deutscher Verkaufsversion von Call of Duty: WWII

Die internationale Verkaufsversion von Call of Duty: WWII wird Hakenkreuze enthalten, zumindest in der Einzelspielerkampagne. Das Actionspiel hat den Anspruch, die Schrecken des zweiten Weltkrieges nahbar und authentisch darzustellen, dazu gehört natürlich auch die Abbildung von Nazisymbolen. In Deutschland ist das jedoch laut geltendem Recht verboten. Wir haben bei Activision nachgefragt und darum gebeten, die Sache aufzuklären. Das ist das offizielle Statement vom deutschen PR-Team:

"Das Spiel befindet sich noch in der Entwicklung, aber in Einklang mit deutscher Gesetzgebung wird die Kampagne der deutschen Version keine Nazisymbole beinhalten. Die deutsche Kampagne wird natürlich trotzdem auch unserer Vision eines kinoreifen, intensiven und actiongeladenen Gameplay-Erlebnisses gerecht werden. In den kommenden Monaten werden wir weitere Informationen dazu veröffentlichen."

Sledgehammer Games wird die entsprechenden Symbole aus dem Mehrspielerpart heraushalten, um "allen Spielern [weltweit] das identische Spielfeld zur Verfügung" zu stellen.