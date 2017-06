Schwingt Spider-Man spätestens im Sommer 2018 auf der PS4?

Im nächsten halben Jahr wird es aller Voraussicht nach nicht sonderlich viele herausragende First Party-Titel auf der PS4 geben, das ist eine der bitteren Erkenntnisse der diesjährigen E3. Gaming-Fans dürften jedoch kaum Grund zur Traurigkeit haben, schließlich ist das Third Party-Line-Up, wie in jedem Herbst, äußerst vital und vielfältig.

Shawn Layden, SCEA-Präsident und Host auf der E3-Konferenz, unterstrich nach der Show, dass alle Spiele, die auf der E3 für 2018 gelistet wurden, noch in der ersten Hälfte des Jahres" erscheinen werden. Alle 2018-er Titel aus der Sony-Konferenz sollten also in den nächsten dreizehn Monaten kommen. Wenn das stimmt, steht uns nicht nur das neue God of War oder das Shadow of the Colossus-Remake zwischen Januar und Juli ins Haus, sondern sogar das neue Spider-Man von Insomniac Games.

Quelle: Telegraph.