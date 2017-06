Das Battle-Royale-Actionspiel The Darwin Project wurde im Laufe der Microsoft-Pressekonferenz auf der E3 angekündigt. Nachdem das Spiel angekündigt wurde, trafen wir uns mit Scavengers Studio-Mitbegründerin Amélie Lamarche, die uns mehr über den Titel verriet.

"Es gibt acht Leute und einen Show Director, ihr werdet in einer gefrorenen Arena abgesetzt.", erklärte uns Lamarche auf der E3. "Es ist eine große schneebedeckte Arena. Du musst also in der Lage sein, zu überleben [...] und darfst nicht von anderen Spielern getötet werden. Zuerst müsst ihr immer sicher gehen, dass euch warm ist. Ihr müsst ein Feuer bauen und einige Werkzeuge und Waffen, um andere Spieler zu erledigen."

"Doch jedes Mal wenn ihr dies tut, jedes Mal wenn ihr einen Baum fällt oder euch einen Pfeil baut, hinterlasst ihr einen Hinweis. Dieser Hinweis enthüllt eure Position für die anderen Spieler. Dadurch entsteht [...] ein Spiel, bei dem du weißt, dass dir irgendjemand immer auf den Fersen ist."

"Du wirst irgendwann versuchen, diese Information zu deinen Gunsten zu nutzen und [eine Falle stellen]. Es ist nicht immer der Spieler mit der besten Zielfähigkeit, der gewinnt, manchmal reicht es ein gut durchdachter [Plan]. Denn dann weißt du, dass er weiß, dass du es weißt, und das alles führt zu großem Chaos."

Was den Namen betrifft erklärte Lamarche: "Wir möchten einfach dieses Prinzip von: Du bist in einer Arena, die besten müssen überleben, die besten müssen bestehen und weitermachen. Deswegen dachten wir uns, dass The Darwin Projekt das... Konzept gut einfing."

Wer sich als potentieller Alpha- und Beta-Tester bewerben möchte, der kann dies hier tun. The Darwin Projekt soll Anfang 2018 veröffentlicht werden.