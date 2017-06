Blazkowicz' Fähigkeiten in Quake Champions-Trailer vorgestellt

Im Laufe der vergangenen E3-Konferenz kündigte Bethesda mitunter an, dass Wolfenstein-Protagonist BJ Blazkowicz ein spielbarer Charakter im kommenden Quake Champions sein wird. Letzte Woche veröffentlicht das Unternehmen einen brandneuen Trailer für den Nazi-Schlächter. Seine aktive Fähigkeit erlaubt es uns, zwei Waffen gleichzeitig zu handhaben, die passive Regenerationsfähigkeit sorgt dafür, dass sämtlicher Schaden in einem 25 HP-Block regeneriert wird. Der Trailer präsentiert den Charakter, wie er sich durch sämtliche Gegner mit einer Vielzahl von Waffen hindurchsäbelt.

"BJ Blazkowicz hatte es nicht leicht im Leben. Angefangen hat alles mit einer problematischen Vergangenheit, bis eine blutigen Karriere als Soldat [folgte] und nun auch noch das: Jahrelang gefangen in einer Traumwelt, dazu gezwungen, sich mit anderen Champions aus der ganzen Welt zu messen. Nein, unser guter 'Terror-Billy' hatte es bisher nicht leicht - doch in Quake Champions wird er in der Lage sein, all seine Fähigkeiten, die er über die Jahre erlernt hat, einzusetzen und auszutesten."

Den Trailer könnt ihr euch unten anschauen. Habt ihr es in die Quake Champions-Beta geschafft? Lasst uns in den Kommentaren wissen was ihr davon haltet.