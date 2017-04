Dark Souls III: The Fire Fades Edition erscheint heute

Obwohl die phänomenale Dark Souls-Serie mit dem Release der Umringten Stadt in Dark Souls III ein Ende gefunden hat, könnte heute vielleicht der Tag sein, um die lange und anstrengende Reise erneut zu beginnen. Bandi Namco hat die dritte Installation der Souls-Reihe heute nämlich mit allen DLC (Ashes of Ariandel & The Ringed City) in der The Fire Fades Edition für PC, Xbox One und PS4 veröffentlicht. Um das ansprechend zu präsentieren, gibt es einen feinen Trailer, der das beste dieses ohnehin wundervollen Spiels zeigt. Fürchtet nicht die Finsternis, mein Freund und lasst das Festmahl beginnen, Aschener.