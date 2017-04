Prolog-Trailer von Elex bestaunen

THQ Nordic präsentierte uns zum Wochenende einen brandneuen Trailer für ihr kommendes RPG Elex. Im Prolog-Video des in Deutschland entwickelten Spiels erfahren wir, wie der unbenannte Held in dieser glimpflichen Lage gelandet ist, mit der wir das Piranha Bytes-Abenteuer starten. Elex ist für das dritte Quartal 2017 geplant, erscheinen wird das Spiel für PC, PS4 und Xbox One. Habt ihr konkrete Wünsche an das Spiel der Gothic-Macher?