Outlast 2 und Trinity Collection bekommen Launch-Trailer

Outlast 2 erscheint am 25. April und wir haben heute gleich zwei Trialer, die die Veröffentlichung des mit Spannung erwarteten Spiels feiern. Einer davon konzentriert sich weniger auf das gruselige Horrorspiel, sondern vielmehr auf die Trinity-Collection des ersten Spiels. Richtig gehört, Teil 1 der Reihe kommt mitsamt des Whistleblower-DLCs im neuen Gewand. Beide Spiele erscheinen am selben Tag (25. April) für PC, PS4 und Xbox One. Neue Screenshots und die besagten Trailer findet ihr am Ende dieser Meldung. Glaubt ihr, dass Outlast 2 das Original toppen kann?