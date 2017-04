Heute im GR-Livestream: Warhammer 40,000: Dawn of War 3

Seit dem letzten Teil ist einige Zeit vergangen, doch Relic Entertainment hat diese gut genutzt, um Warhammer 40,000: Dawn of War 3 im Glanz der alten Teile erstrahlen zu lassen. Der neue Teil der ikonischen RTS-Reihe Dawn of War erscheint nächste Woche, doch am Wochenende startet die offene Beta des Spiels und wir lassen uns diese Gelegenheit natürlich nicht entgehen. Bengt nimmt sich das Spiel deshalb für unser heutiges Livestream-Programm vor. Ab 16:00 Uhr geht es los, den Livestream findet ihr auch auf Facebook, auf Twitch oder über unsere Liveseite.