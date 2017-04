Blizzard verschenkt 20 Helden in Heroes of the Storm

Blizzard feiert die Veröffentlichung von Heroes of the Storm 2.0 mit einer besonders coolen Aktion. Wie sie im Battle.net erklären, erhält jeder Spieler, der sich zwischen dem 25. April und dem 22. Mai in die Live-Server des Spiels einloggt, eines von insgesamt vier sogenannten Mega Hero Bundles. In diesen dicken Paketen stecken zwanzig Helden aus den Bereichen Assassine, "Flex" (da ist aus allen Kategorien etwas drin), Supporter und Spezialisten, und Tanks und Bruiser. Ihr dürft euch jedoch nur eines dieser Pakete sichern, die anderen drei Bundles sind anschließend nicht länger für uns verfügbar. Blizzard wird uns aber ein paar Premium-Edelsteine schenken, mit denen wir die vielen neuen Gegenstände kaufen dürfen. Reicht euch das aus, um selbst ein paar Runden im Nexus zu spielen?