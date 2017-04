Dawn of War 3-Entwickler besprechen Drei-gegen-Drei-Taktiken

Im letzten Entwicklertagebuch von Relic Entertainment spricht das Studio über die Taktiken im Drei-gegen-Drei-Modus von Warhammer 40,000: Dawn of War 3. Ihr könnt euch das Video auf Youtube) ansehen, dort bekommt ihr die aktuell wahrscheinlich am besten zusammengefasste Analyse eines solchen Mehrspieler-Matches in knappen 40 Minuten. Und wenn ihr euch anschließend sicher genug für ein richtiges Match fühlt, heute Abend beginnt ja auch schon das offene Beta-Wochenende zum Spiel. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, müsst ihr euch einfach nur hier registrieren.