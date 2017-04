Heute im GR-Livestream: Syberia 3

Nach vielen, vielen Jahren des Wartens kehrt Kate Walker nun endlich ins dritte und finale Kapitel der Syberia-Saga zurück. Developer Microids hat eine lange Zeit an dem Projekt gearbeitet, doch nun sind sie endlich in der Lage, das Abenteuer in die Hände der Fans zu lassen. Auch wir wollen uns einen ersten Eindruck vom Spiel verschaffen und schauen deshalb in unserem heutigen Livestream-Programm in das fertige Spiel. Bengt spielt ab 16:00 Uhr, wenn auch ihr dabei sein wollt, klickt euch rechtzeitig in die Liveseite rein.