Orcs Must Die: Unchained endlich vollständig veröffentlicht

Orcs Must Die: Unchained ist seit Mitte der Woche erhältlich und weil Gameforge es wahrscheinlich selbst noch gar nicht fassen kann, dass das Spiel endlich vollständig veröffentlicht wurde, präsentieren sie nun einen neuen Gameplay-Trailer. Mit dem Launch wird der neue Spielmodus Sabotage eingeführt. Darin versuchen zwei Teams mit ausgeklügelter Strategie und Geschick eine Reihe von gegnerischen Angriffswellen effizienter abzuwehren als ihre Gegenspieler. Den Mannschaften stehen etliche Möglichkeiten zur Verfügung, die gegnerische Verteidigung zu sabotieren, deshalb auch der eingängige Name. Mehr Informationen dazu und zum Spiel selbst, findet ihr auf der offiziellen Webseite. Ist es nicht schön, wenn eine so lang andauernde Reise endlich ein Ende findet?