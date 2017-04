Nintendo Switch-Version von Mario Kart 8 beinhaltet Mercedes-DLC

Als Nintendo die "Definitive Edition" von Mario Kart 8 für die Switch ankündigte, hieß es, dass "sämtliche zusätzliche DLC" enthalten sein werden. Falls ihr euch schon gefragt haben solltet, was genau das heißt, haben wir heute gute Neuigkeiten für euch: Nintendo scheint nämlich noch mehr als nur die spritzigen Charakter-Pakete und die vielen Zusatzstrecken aus dem Hauptspiel in Mario Kart 8 Deluxe hinzuzufügen. Es gibt nämlich noch diese Kollaborations-Items des deutschen Automobilherstellers Mercedes-Benz...

Die Fahrzeugteile werden ohne zusätzlichen Download auf dem Spiel enthalten sein, um sie freizuschalten müsst ihr lediglich lange genug spielen. Sie werden, wie auch alle anderen Objekte teilweise zufällig, teilweise mit den Münzen freigespielt, die wir auf den Strecken sammeln. Allerdings benötigen einige Autoteile enorme Summen an Münzen, deshalb kann das schon eine Weile dauern, alles zu bekommen. Die Mercedes-Partnerschaft kam in der Wii U-Version des Spiels durchaus gut an, da die Community zu großen Teilen die kostenlosen Inhalte begrüßte. Natürlich gibt es Ausnahmen davon, nämlich diejenigen Spieler, die darin eine böse Werbekampagne sehen. Die Mercedes-Benz-Kollaboration enthält die den Mercedes GLA, den klassischen W 25 Silberpfeil und den Roadster.