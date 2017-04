Action-Trailer von Micro Machines zeigt Schlacht-Modus

Codemasters und Koch Media haben einen ersten Gameplay-Trailer für Micro Machines: World Series veröffentlicht. Das Spiel erscheint am 23. Juni für PC, PS4 und Xbox One, Executive Producer Chris Gray hat Folgendes über den Titel zu sagen: "Neben der Rückkehr der klassischen Renn- und Eliminierungs-Modi sind wir extrem gespannt auf die neuen Kampfarenen. Mit zwölf Spielern im gleichen Match zu fahren und mit der großen Auswahl an Fahrzeugen und verrückten Waffen zu kämpfen, ist ein großer Spaß. Gamer werden das lieben."

Lokal auf einer Konsole dürfen sich bis zu vier Spieler hinter das Lenkrad klemmen, online sind wie beschrieben bis zu zwölf Leute am Start - ganz egal ob im normalen Rennen oder im teambasierten Capture the Flag, King of the Hill oder dem Deathmatch. Micro Machines: World Series enthält 15 Arenen, etliche Individualisierungs-Optionen für die zwölf Autos und noch mehr Gegenstände, mit denen wir unsere Gegner verspotten können.