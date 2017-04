Vierte Episode von The Walking Dead: A New Frontier landet nächste Woche

Telltales Games hat bekanntgegeben, dass sie die vierte Episode von The Walking Dead: The Telltale Series - A New Frontier am nächsten Dienstag, den 25. April veröffentlichen wollen. Das vorletzte Kapitel der Reihe heißt 'Thicker Than Water' und das Studio hat gestern einen neuen Trailer dafür herausgebracht. Wenn ihr sehen wollt, was euch Episode 4 zu bieten hat, solltet ihr definitiv einen Blick riskieren. Was sind eure Gedanken zu A New Frontier so weit?