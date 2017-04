Prison Architect: Mobile angekündigt

Publisher Paradox Interactive und Entwickler Introversion Software haben am gestrigen Abend bekanntgegeben, dass sich ihr Gefängnis-Simulator Prison Architect auf mobile Plattformen stiehlt. Das feine Spiel von 2012 wird auf dem Handy als Free-to-Play-Titel veröffentlicht werden "mit zusätzlichen Inhalten und Spielmodi, die Ingame gekauft" werden können, heißt es in der Pressemitteilung. Prison Architect: Mobile soll noch in diesem Jahr für iOS- und Android-Geräte erscheinen, allerdings gibt es aktuell kein konkretes Veröffentlichungsdatum. Wenn ihr zufällig in den Niederlanden leben solltet, dürft ihr das Spiel sogar schon früher spielen (einfach dazu im jeweiligen Store nach der App suchen und euch als Tester bewerben). Nähere Informationen dazu findet ihr hier. Weiter unten haben wir noch einige neu-veröffentlichte Screenshots der mobilen Version angehangen. Glaubt ihr daran, dass die mobilen Geräte die intensive Simulation packen?