Wir haben uns mit Reikon Games' Narrative Designer Magdalena Tomkowicz zusammengesetzt, um mehr über deren neues Spiel Ruiner und die Inspirationen dahinter zu erfahren.

"Ruiner ist ein sehr schnelles und brutales Cyberpunk-Top-Down-Actionspiel", erklärt Tomkowicz. "Ein Shooter, doch nicht nur [ein] Shooter, du kannst auch Nahkampf-Waffen benutzen. Wie man sieht, erinnert das Ganze ein wenig an klassische Anime[-Filme] wie Ghost in the Shell, Akira oder Cyber City Oedo. Das war einer von vielen Inspirationen hinter dem visuellen Stil."

Das Gespräch vertiefte sich weiter in das Thema und ging ebenfalls auf die Musik ein, ein Bereich, auf den das Entwicklerteam ebenfalls sehr viel Wert gelegt hat. Ruiner ist zur Veröffentlichung im Sommer angesetzt und erscheint für PC und Konsolen.