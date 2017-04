Quake Champions stellt unheilige Paladin Galena vor

Es wurde bereits eine Vielzahl an Charakteren für Quake Champions enthüllt, doch nun bekommen wir Details zur neuesten Kämpferin. Dieses Mal geht es im neuen Trailer um Galena, einer "unheiligen Paladin", die zugleich Krieger und Heilerin ist. "Galena war vier Jahre alt, als sie eine Opfergabe der Volkerh-Zelebranten wurde. Wie alle anderen Kinder sah sie zu und machte es nach. Sie hat gelernt, dass Blut ein Urteil und Buße heilig ist. Nun ist sie mächtig und dankbar", heißt es in der Pressemeldung.

Sie ist nicht der schnellste Champion im neuen Quake, doch sie ist zäh und dank ihrer Fähigkeiten "Unholy Totem" und "Channeling", sollte sie sich auf dem Schlachtfeld sehr nützlich erweisen. Galena ist übrigens schon in unserem Hands-On-Bericht spielbar gewesen und hat dort viel Spaß gemacht. Für mehr Informationen zu Galena, schaut euch am besten den neuen Trailer an. Die nächste geschlossene Beta ist bereits auf dem Weg und wird demnächst noch mehr Spieler einladen. Wer also interessiert ist, kann sich auf der offiziellen Quake-Website dafür registrieren. Ist der neue Unheilige-Paladin etwas für euch?