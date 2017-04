Rime-Entwickler Paul Rubio ist sehr betroffen von Online-Kommentaren

Rimes Creative Director Paul Rubio hat gegenüber dem Edge Magazine zugegeben, wie sehr ihn die Kritik aus dem Internet zusetzt. Leute die online gegen sein Spiel hetzen, hätten ihm vor Augen geführt, wie gefährlich dieses Geschäft ist. Tequila Works hat damals einen Cinematic-Trailer veröffentlicht, der kein echtes Gameplay zeigte, sondern lediglich die Grundstimmung von Rime vermitteln sollte. Doch einige Leser im Internet haben das als böses Omen genommen, wie Rubio verrät:

"Hätte ich damals Neogaf gelesen, würde das Spiel wahrscheinlich gar nicht existieren. Vor etwa sechs Monaten bin ich durch Neogaf-Kommentare gegangen, die mehr als zweieinhalb Jahre zurückliegen, und ich habe sprichwörtlich für zwei Tage am Stück geheult. Zum Teil weil ich die Grausamkeit nicht verstand, aber auch weil ich zwei Jahre [Entwicklung] in zwei Tagen erfahren habe und realisiert habe, dass Leute etwas so sehr lieben können, dass sie es hassen."

Quelle: Nintendo Today.