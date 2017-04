Geführte Tour durch Talos I im neuesten Prey-Trailer

Arkane Austin und Bethesda Softwork haben in den vergangenen Monaten unglaublich viele Trailer zu fast allen möglichen Details ihres neuen Actionspiels Prey veröffentlicht. Obwohl das Spiel nur noch knapp drei Wochen entfernt ist, gibt es offenbar noch einiges zu zeigen. In einem neuen Video stellen Entwickler und Publisher deshalb das besondere Setting der Raumstation des Spiels vor, Talos I. In einer geführten Tour erfahrt ihr etwa, auf welche Umgebungen ihr stoßen werdet und wie die Areale aufgebaut sind. Erinnert euch das Gesehene nicht auch ein bisschen an etwas?