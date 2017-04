Ubisoft eröffnet neues Studio in Berlin

Ubisoft ist einer der größten Publisher der Videospiel-Szene und auch wenn sich nicht alle aktuellen Projekte des Entwicklers rechnen, haben Spieler auf der ganzen Welt dem französischen Unternehmen viel zu verdanken. Nun gab Ubisoft bekannt, ein drittes Studio im Games-Standort Deutschland zu veröffentlichen - in der Hauptstadt Berlin. Noch in diesem Jahr sollen dort 50 Arbeitsplätze entstehen, die eng mit dem Teams von Blue Bytes in Düsseldorf und Mainz zusammenarbeiten und langfristig hochwertige Triple A-Produktionen erschaffen. Benedikt Grindel, Studio Manager von Ubisoft Blue Byte hat zu dieser Neuigkeit folgendes zu sagen:

„Ich freue mich sehr, dass wir ein neues Studio in Berlin eröffnen. Es wird Zeit, dass in Deutschland mehr Großproduktionen entstehen, die international erfolgreich sind und Millionen von Spielern faszinieren. Mit der Expansion nach Berlin können wir Ubisoft Blue Byte weiter ausbauen, um Spiele ‚Made in Germany' nach vorne zu bringen. In Zukunft werden wir an drei der wichtigsten Games-Standorte in Deutschland vertreten sein. Für die nächsten Jahre planen wir deutlich zu wachsen, sind aber von der Entwicklung der Förderung für Computer- und Videospiele in Deutschland abhängig. Sollte sich der aktuell positive Trend in Sachen Förderung fortsetzen, sehe ich die Option, dass wir mittel- bis langfristig in Berlin und an unseren anderen Standorten die Entwicklerkapazitäten zu großen Ubisoft-Studios weiter ausbauen."

Ein weiteres Büro wird in Bordeaux, Frankreich, gegründet, um dort an Titeln wie Just Dance, Steep und Ghost Recon: Wildlands zu arbeiten. Das Berliner Team hat noch keinen spezifischen Aufgabenbereich zugeordnet bekommen, welche Spielen würdet ihr gerne von deutschen Entwicklern umgesetzt sehen?