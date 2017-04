Finaler Trailer für Syberia 3 gelandet

Microids hat heute einen finalen Trailer für den Start von Syberia 3 veröffentlicht. 13 Jahre nach dem letzten Kapitel kehrt Kate Walker zurück, um eine Reise durch Europa ins grenzenlose Russland zu unternehmen. Morgen, am 20. April erscheint das Spiel für PC, PS4 und Xbox One, eine Nintendo Switch-Version soll im Laufe des Jahres folgen. Der Launch-Trailer gibt uns einen guten Eindruck vom Plot des Spiels, allerdings zeigt er auch, dass nicht sonderlich viel Mühe in die Lippensynchronität geflossen ist. Glücklicherweise bietet das Spiel eine Vielzahl an Vertonungen, vielleicht klingt der deutschsprachige Cast ja deutlich besser?