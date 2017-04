Gerücht: Nintendo bringt noch dieses Jahr Super Nintendo Mini

Kurz vor dem Weihnachtsfest 2016 hat Nintendo das NES Classic veröffentlicht und damit weltweit große Erfolge eingefahren. Doch anstatt die Retro-Konsole weiter zu melken, hat sich das Unternehmen kurzerhand dazu entschlossen, die Produktion des Gerätes zu streichen. Nach wie vor ist die Nachfrage nach dem Mini NES groß, warum sollte Nintendo also diesen Schritt gehen? Nun, vielleicht brauchen sie die Produktionsressourcen ja für etwas anderes?

Eurogamer behauptet erfahren zu haben, dass Nintendo an einem Super Nintendo Mini arbeitet, der noch in diesem Jahr erscheinen soll. Die Gerüchte um die Mini-Konsole bestehen seit langem und falls sich diese Meldung als wahr erweisen sollte, wäre das eine große Sache. Bleibt natürlich abzuwarten, welche Titel in der Classic Edition des SNES enthalten sind, aber einige Redakteure aus unserem Netzwerk sind mit dieser Konsole aufgewachsen. Welchen Bezug habt ihr zu den Super Nintendo-Titeln?