The Surge erreicht Gold-Status

Das deutsche Entwicklerteam Deck 13 und Publisher Focus Home Interactive haben offiziell den Gold-Status ihres neuen Action-Rollenspiels The Surge bekanntgegeben. Das bereits jetzt als Sci-Fi-Dark Souls betitelte Abenteuer erscheint am 16. Mai für PC, PS4 und Xbox One, bleibt also noch knapp einen Monat um die letzten Fehler auszubügeln. Derzeit sitzen die Entwickler allerdings an einem Update für die PS4 Pro, das "zum Zeitpunkt der Veröffentlichung erscheinen" soll und dynamische 4K-Auflösung bei 30 FPS bietet. Alternativ läuft der Titel bei 60 FPS in nativem Full-HD, HDR-Support wird ebenfalls unterstützt. Wie sieht eure Erwartungshaltung an das Spiel der deutschen Entwickler aus, besticht The Surge für euch eher durch Gameplay oder mit Grafik?