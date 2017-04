Heute im GR-Livestream: Guardians of the Galaxy: The Telltale Series

Telltale hat gestern die erste Episode ihres aktuellen Projektes veröffentlicht, Guardians of the Galaxy: The Telltale Series. Das Spiel inszeniert eine neue Geschichte im Kanon des erfolgreichen Marvel-Films. Episode #1, Tangled up in Blue, ist ab sofort erhältlich und Gamereactor lässt sich diese Chance natürlich nicht entgehen. Guardinas-Superfan Jake springt ab 16:00 Uhr in das Adventure, wenn ihr den Start der neuen Reihe miterleben wollt, seid live dabei.