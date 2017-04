Wer Little Nightmares auf GOG vorbestellt, bekommt Inside geschenkt

Tarsier Studios' Little Nightmares erscheint am 28. April und um das kleine Spiel ein bisschen interessanter zu machen, haben sich die Entwickler nun mit der Distributionsplattform GOG.com zusammengetan, um euch ein unschlagbares Angebot zu bieten. Wer das Action-Adventure von Bandai Namco bis zum 12. Mai auf der Plattform kauft, erhält Playdeads Plattformer Inside kostenlos dazu. Die Vorbestellung kostet 19,99 Euro, ist also vor allem für Spieler interessant, die sich noch mit Inside beschäftigen wollten.