Es gibt ein neues Humble Bundle und dieses Mal dreht sich alles um das Thema "Wild Frontier". Im Bundle enthalten sind ausschließlich PC-Spiele und laut Humble Bundle-Beschreibung handelt es sich dabei um "Wundervolle Sachen im Wert von 129 Dollar". In den 13 Tagen, in denen das Bundle noch erhältlich ist, könnt ihr in den verschiedenen Abstufungen folgendes bekommen:

Bezahle was du willst

Gods Will Be Watching

Ice Lakes

Frontiers

Bezahle mehr als den Durchschnittspreis

Die drei Titel oben plus

Hard West

Renowned Explorers: International Society

Spintires

Bezahle mehr als 12 Euro

Alle oben genannten Spiele plus:

Slime Rancher

Wie immer könnt ihr euch aussuchen, ob euer Geld an eine wohltätige Organisation, an eins der beteiligten Entwicklerstudio oder an die Veranstalter selbst geht.