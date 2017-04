Marvel Heroes Omega startet in Kürze auf der PS4

Nach etlichen Jahren der PC-Exklusivität schafft es Marvel Heroes endlich auf die Konsolen. Die ikonischen Marvel-Charaktere treffen im Spiel auf das knackige Gameplay von Diablo und die allgegenwärtigen Einflüsse der MMO-Mechaniken. Marvel Heroes Omega unterstützt eine der umfangreichsten Sammlungen spielbarer Superhelden/Superschurken und bot schon auf dem PC über 50 Figuren. Die Konsolenfassung startet vorerst mit einem Pool aus 38 Charakteren, aber dass weitere folgen werden, ist mehr als gewiss.

Marvel Heroes Omega wird "im Frühjahr" als Free-to-Play-Titel starten, es gibt jedoch eine Möglichkeit, mit der ihr schon diese Woche spielen dürft. Entwickler Gazillion startet am Freitag, den 21. April eine geschlossene Beta auf der PS4, die in absehbarer Zeit auch auf der Xbox One stattfinden soll. Um frühzeitigen Zugriff auf das Spiel zu erhalten, müsst ihr im PSN-Store das Gründer-Paket erwerben. Wer die Beta spielt sollte jedoch beachten, dass sämtlicher Fortschritt vor Start des finalen Spiels gelöscht wird. Weitere Informationen entnehmt ihr dem offiziellen FAQ.