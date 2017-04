Fieser Trailer von Reservoir Dogs: Bloody Days

Am 18. Mai erscheint mal wieder ein Spiel, basierend auf Quentin Tarantinos Kultklassiker Reservoir Dogs. Frühere Versuche etwa auf der PS2 sind phänomenal gescheitert, doch nun scheint Big Star Games den Fokus auf das Gameplay gelegt zu haben und das war die einzig richtige Entscheidung. Die Inspiration aus Hotline Miami schafft es, das Gefühl des Filmes nachzustellen, ohne dafür Szene für Szene zu kopieren. Reservoir Dogs: Bloody Days erscheint für PC und Xbox One, am Ende dieser Meldung seht ihr den brandneuen "Cinematic-Trailer" Wie schätzt ihr das Potential des Spiels ein?