Gerücht: Der beste Trailer der letzten Woche zeigt ein Spiel namens Code Vein

Letzte Woche haben wir über ein beeindruckendes Teaser-Video berichtet, in dem Bandai Namco einen klitzekleinen Eindruck eines kommenden Projektes zeigte. Ihr erinnert euch sicher noch an den Trailer, der sich zumindest in puncto Stil nicht vor groß angelegten Spiele-Enthüllungen wie EA mit ihrem Star Wars Battlefront II zu verstecken braucht. Bandai Namco will einige handfeste Informationen zu diesem Titel am Donnerstag, den 20. April präsentieren, doch die wöchentliche Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins (bemerkt von Esuteru) hat schon jetzt erste Details enthüllt. Übersetzer Gematsu schreibt, das Spiel heißt Code Vein und soll in einem futuristischen Szenario mit übernatürlichen Vampiren angesiedelt sein, die aufgrund von Isolation ihr Gedächtnis verloren haben.

Das Spiel selbst wird als "Dungeon-Erkundungs-Action-RPG" eingeführt und soll beim God Eater-Team in Entwicklung stecken. Allerdings soll Code Vein eine eigenständige Spielerfahrung bieten, die nichts mit der Serie des Entwicklers zu tun hat. Bancai Namco hat bei der ersten Präsentation des Projekts den Hashtag #PrepareToDine benutzt und die offensichtliche Referenz zur Dark Souls-Serie von From Softwares kommt nicht von ungefähr. Code Vein soll ein ähnliches Anforderungsniveau bieten, weshalb es ein sogenanntes "Buddy"-Feature geben wird (dass aktuell wohl von einer KI kontrolliert wird). Morgen wird es von offizieller Seite weitere Details geben und wir können es kaum abwarten, mehr zu sehen. Was sind eure Gedanken zu Code Vein?