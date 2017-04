Launch-Trailer für Shiness: The Lightning Kingdom

Das liebevolle Shiness: The Lightning Kingdom ist seit gestern für PC, Playstation 4 und Xbox One erhältlich und Entwickler Enigami hat dem Spiel deshalb einen neuen Trailer spendiert. Der Titel ist ein buntes Indie-RPG, dessen Welt vom steten Krieg verschiedener Fraktionen auseinander gerissen wurde. Enigami verspricht ein forderndes und gleichermaßen packendes Kampfsystem, in dem wir kreativ die Umgebung zu unserem Vorteil nutzen dürfen. Habt ihr bereits erste Erfahrungen mit dem Titel gemacht?