Sonys Playstation 4 ist ein Paradies für Kakerlaken

Konsolen-Spieler mussten sich über die Jahre mit vielen Problemen herumplagen. Angefangen hat das damals mit dem Roten Ring des Todes für die Xbox 360, ein wenig später waren es die billigen Sticks der Dual Shock 4-Analog-Sticks. Aktuell sind es die Verbindungsprobleme der Joy-Cons mit der Nintendo Switch, die viele Spieler nerven, doch nun wird ein weiteres Problem für die Playstation 4 bekannt, dass endlich mal nicht Schuld eines Herstellers ist.

Wie sich herausstellt, ist der PS4-Baukasten ein optimales Versteck für Kakerlaken. Kotaku hat eine wundervolle Geschichte über einen Techniker geschrieben, der sich beruflich um die Wartung gebrauchter Playstation 4 kümmert. In seinem Geschäft in den USA landen immer wieder defekte Geräte, die zur Brutstätte der Insekten geworden sind. Da dieses Problem so häufig auftritt, bietet der Mechaniker sogar einen besonderen Preisnachlass für die Geräte an - einmal "käferfrei" für nur 25 Dollar.

Das enge Design der Playstation 4 ist der Grund für die Kakerlaken. Das integrierte Netzwerkteil bietet den Käfern Wärme und damit fast perfekte klimatische Bedingungen für die Brutstätten. Wie Kotaku berichtet, trete dieses Phänomen bei fast allen Konsolen auf, doch nicht annähern so häufig, wie im Falle der PS4. Tatsächlich ist der Reparatur-Shop bereits so routiniert im Umgang mit den Kakerlaken, dass die Angestellten nur noch am Lüfter riechen müssen, um das Problem zu erkennen. Wenn ihr also in einer Gegend lebt, in der Kakerlaken und ähnliches Viehzeug keine Seltenheit sind, und eure Konsole ab und zu scheinbar grundlos den Geist aufgebt, solltet ihr einen Insekten-liebenden Fachmann aufsuchen, der euer Schädlings-Hotel beseitigt.