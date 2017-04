Neue Features kommen zur Xbox One

Microsoft hat eine Reihe von neuen Features für die Xbox One angekündigt, die in Kürze allen Nutzern des Xbox Insiders-Programmes zur Verfügung stehen. Eine der größten Neuerungen ist das frische Party-Overlay, das unter anderem aufzeigt, wer aktuell spricht. Das ist vor allem in größeren Partys wichtig, wenn wir die neuen Mitspieler noch nicht so gut kennen.

Wir haben vor kurzem mehrere Multitasking-Funktionen, einschließlich des Erfolge-Trackers veröffentlicht, um das Spielerlebnis zu verbessern. Mit diesem Update werden wir ein neues Overlay einfügen, das euch verrät, wer aktuell in der Partei spricht, ohne dafür den Reiter zu öffnen. Wenn ihr in einer Gruppe seid, springt auf [den entsprechenden Reiter], um das Overlay einzuschalten. Genau wie beim Achievement-Tracker könnt ihr selbst auswählen, wo auf dem Bildschirm das Overlay angezeigt werden soll und wie transparent es ist. Das Fenster wird die Gamertags der Spieler zeigen, während diese sprechen und wenn gerade niemand spricht, wird das Fenster unsichtbar sein. Dies ist besonders nützlich wenn ihr nach einer Gruppe sucht und in anderen Szenarien, in denen ihr nicht alle Mitglieder der Party kennt.

Microsoft hat zudem das Arena-Feature für Insider ausgeweitet, mit dem die Tester nun in der Lage sind, mithilfe des Club-App kleinere Turniere via Xbox Live zu arrangieren. Killer Instinct unterstützt das neue System bereits, Titel wie Halo Wars 2 und Smite werden die Ergänzung in Kürze ebenfalls erhalten. Wann die Neuerungen auf die Live-Server gespielt werden, ist noch nicht bekannt, doch normalerweise lässt uns Microsoft nicht allzu lange darauf warten.