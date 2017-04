Nier: Automata-DLC bringt neue Kostüme und Kampfarena

Am Wochenende hat Square Enix einen Livestream abgehalten, in dem sie sich dem Thema Nier: Automata widmeten. Game Director Yoko Taro hat dort offiziell den ersten DLC des Spiels enthüllt: "3C3C1D119440927". Wie ihr dem Trailer entnehmt, wird der Bonus-Inhalt drei Kostüme aus dem ersten Nier für die Charaktere von Automata bereithalten und eine Kampfarena bieten, in der wir uns neuen Herausforderungen stellen. Dort soll es wohl um das Geheimnis hinter den wehleidigen Maschinen gehen, mal sehen wie genau das aussieht.

Als große Überraschung wurde sogar ein Bosskampf gezeigt, und zwar gegen niemand Geringeres als den beiden CEOs von Square Enix (Yosuke Matsuda) und Platinum Games (Kenichi Sato). Natürlich sind wir nicht in der Lage die beiden zu besiegen, aber ab dem 2. Mai dürft ihr das gerne selbst ausprobieren. Ein europäischer Preis wurde noch nicht genannt, in Japan wird das DLC für umgerechnet ca. 13 Euro vertrieben werden. Wie Square Enix außerdem bekanntgab, soll es wohl ein weiteres Kostüm im Design von Gravity Rush 2 geben, Näheres dazu folgt in Kürze.