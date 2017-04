Switch ist Nintendos am schnellsten verkaufte Konsole in den USA

Superdata hat herausgefunden, wie beliebt Nintendos neue Hybrid-Konsole wirklich ist. Mittlerweile konnte die Konsole 2,4 Millionen Einheiten verkaufen, etwas mehr als ein Drittel dieser Exemplare (906.000 Nintendo Switch) gingen dabei allein im ersten Monat in den Vereinigten Staaten von Amerika über die Ladentheke. Damit ist die Switch in Nordamerika die sich am schnellsten verkaufende Nintendo-Konsole überhaupt. Sogar noch beeindruckender sieht die Statistik für The Legend of Zelda: Breath of the Wild aus. Das Spiel wurde insgesamt 1,3 Millionen Mal in den USA verkauft, 925.000 (?) Fassungen wurden für die Switch gelistet... Vielleicht bunkern einige Fans die überschüssigen Catridges für schlechte Zeiten.