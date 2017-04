Neue Erweiterung zu The Final Station gelandet

Letztes Jahr wurde The Final Station für den PC veröffentlicht (und wir waren begeistert davon). Mit dem kommenden DLC "The Only Traitor" bekommen wir nun endlich neue Inhalte für das Spiel. "Während sich der Zug auf dem Weg zur finalen Station befindet, machst du einen Roadtrip durch die sterbende Welt, mit dem Ziel, die letzte verbliebene Unterkunft zu finden. Dabei entdeckst du neue Orte, kehrst zu bekannten Arealen zurück, begegnest gefährlichen Feinden und findest mehr Hinweise über die Geheimnisse der Erscheinungen," heißt es in der Pressemeldung zur Erweiterung.

Das DLC beinhaltet neue Gebiete und Gegner, nicht zu vergessen die Wahl eines Begleiters, der auf unserem Beifahrersitz im Auto (wir können nur jeweils einen Begleiter haben) sitzt. Zudem verspricht Tiny Build neue Antworten auf narrative Fragen, die im Laufe des Hauptspiels aufgekommen sind. Für weitere Informationen zum The Only Traitor-DLC, besucht die Steam-Seite, oder schaut euch den unten eingebundenen Trailer an.