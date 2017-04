Genji aus Overwatch kommt zu Heroes of the Storm

Blizzard hat am Wochenende bekanntgegeben, dass ihr Cyborg-Ninja Genji aus Overwatch zu Heroes of the Storm kommt. Genji ist ein überaus mobiler Fernkampf-Assassine, der sich mit Sprüngen und Rammattacken über das Schlachtfeld bewegt. Einen Überblick über all seine Fähigkeiten bekommt ihr auf der offiziellen Webseite, wer den kybernetischen Ninja gleich in Aktion sehen möchte, schaut am besten direkt in die Heroes of the Storm 2.0-Beta auf den PTR-Testservern vorbei. Dort ist der Charakter nämlich bereits seit den Abendstunden spielbar.

Außerdem hat Blizzard eine neue Karte namens Hanamura auf den Testservern veröffentlicht, die in den kommenden Wochen in das Hauptspiel gelangen wird. Hanamura bietet ein einzigartiges Gameplay, das die Spieler dazu zwingt, besondere Vehikel zu eskortieren, um den gegnerischen Kern Schaden zuzufügen. Weitere Details seht ihr im Trailer, den wir unten für euch eingebunden haben. Was haltet ihr von Neuerungen von Heroes of the Storm? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.