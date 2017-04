Launch-Trailer von Wonder Boy: The Dragon's Trap

Heute erscheint Wonder Boy: The Dragon's Trap auf allen Plattformen, mit Ausnahme des PCs. Diejenigen unter euch, die eine Playstation 4, eine Xbox One oder sogar schon die neue Nintendo Switch ihr Eigen nennen, dürfen den Rump'n'Run-Spaß gleich jetzt ausprobieren. PC-Spieler müssen sich jedoch noch bis zum Sommer gedulden, an einem noch nicht näher datierten Zeitpunkt wird Lizardcube das Spiel auch für diese Plattform veröffentlichen. Passend zur Veröffentlichung präsentiert der Entwickler einen neuen Trailer, der einige Szenen aus dem Spiel zeigt und Charaktere sowie Features vorstellt.