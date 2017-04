Japanischer Trailer des nächsten Layton-Abenteuers

Level 5 arbeitet aktuell an einem weiteren Professor Layton-Spiel namens Layton's Mystery Journey: Katrielle and The Millionaire's Conspiracy. Das kleine Puzzle-Adventure erscheint für mobile Geräte und den 3DS. Android- und iOS-Nutzer werden das Adventure ab dem 20. Juni ausprobieren dürfen, Nintendo 3DS-Spieler müssen sich ein wenig länger gedulden. Level 5 hat nun einen japanischen Trailer für das Spiel veröffentlicht, der euch trotz Sprachbarriere eine Idee von dem Titel und seinen Mechaniken vermitteln sollte.