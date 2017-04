Gerücht: Bringt Nintendo 2018 eine Mini-Switch?

Nintendo hat in früheren Gesprächen bereits bestätigt, dass der 3DS neben der Switch eine eigene Daseinsberechtigung hat und sie vorerst nichts an ihren Plänen bezüglich des tragbaren Geräts ändern werden. Wie Bloomberg nun jedoch berichtet, kommen Analysten zu anderen Prognosen. Die nämlich halten es für durchaus wahrscheinlich, dass Nintendo eine kleinere Version der Nintendo Switch veröffentlichen wird, um die Hybrid-Konsole mobilen Gamern schmackhafter zu machen. Laut der Quellen soll das bereits im nächsten Jahr so weit sein:

"Obwohl die Nintendo Switch als Handheld-Gerät verwendet werden kann, glauben wir, dass kleinere Kinder zögern werden, das Format aufgrund seiner Größe und dem Gewicht zu benutzen. Wir glauben deshalb, dass Nintendo eine leichtere, explizite Handheld-Version der Switch veröffentlichen wird - vielleicht unter dem Namen Switch Mini."

Glaubt ihr den Worten der Analysten und für wie wahrscheinlich haltet ihr diese Gerüchte?