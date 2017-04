Am Wochenende fand die offizielle Enthüllung von Star Wars Battlefront II statt und obwohl das Spiel erst Ende des Jahres erscheinen wird, wissen wir schon jetzt eine ganze Menge darüber. Bernd Diemer, Creative Director des Spiels bei DICE, sprach im Interview mit Mashable nun über den Season Pass.

"Wir haben keinen Season Pass. Wir entschieden uns dazu und es war eine schwierige Entscheidung wegen all der Implikationen dort draußen. Als wir uns angesehen haben, wie sich Battlefront über die Zeit entwickelt hat, mit den DLCs und allem, sagten wir uns 'Wisst ihr was? Für diesen Spieltyp ist es einfach am besten, gar keinen Season Pass zu bringen. Wir müssen das [entfernen] und mit etwas Besserem auftrumpfen.'"

Ein weiterer Grund für diese Entscheidung sei die zusätzliche Spaltung der Spielerschaft gewesen. Diemer kann oder will noch nicht darüber sprechen, allerdings plane das Studio einen Season Pass-Ersatz, der Spieler länger bei Laune halten soll und sie umso mehr in das Spiel eintauchen lässt. Seiner Meinung nach spalten Bezahl-Inhalte eine Community nur, was es bei Star Wars Battlefront II tunlichst zu vermeiden gilt. Wie Mashable jedoch ebenfalls herausgefunden hat, scheint sich EA noch nicht endgültig darüber im Klaren zu sein, wie die DLC-Pläne genau aussehen werden. Der Publisher könne aktuell keine Aussagen zur Ertragsstrategie des Spiels treffen, heißt es dort nämlich. Weitere sollen Details in Kürze folgen. Was sagt ihr dazu, brauchen Spiele bessere Alternativen zum Season Pass?