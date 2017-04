Crash Bandicoot-Demos in amerikanischen Gamestop gesichtet

Eine der größten Überraschungen der letztjährigen Playstation Experience war die Rückkehr des beliebten Crash Bandicoot. Activisions Entwicklerteam Vicarious Visions arbeiten seit einiger Zeit an Crash Bandicoot: Insane Trilogy, das die ersten drei Playstation-Spiele im aktuellem Technikgewand präsentiert. Am 30. Juni soll das tolle Remaster erscheinen, doch schon jetzt gibt es eine Möglichkeit, einen ersten Blick auf das Spiel zu riskieren - allerdings (vorerst) nur für Bürger innerhalb der USA. Einige amerikanische Gamestop-Geschäfte haben damit begonnen, Demoversionen von Crash Bandicoot: Insane Trilogy zu vertreiben, wie einige Neogaf-Nutzer berichten. Warum wir euch das sagen? Nun, vielleicht reicht diese Promotion bis nach Europa. Es lohnt sich also, die Augen offen zu halten.