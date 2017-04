Lokaler Koop-Modus von Star Wars Battlefront II nur für Konsolen-Spieler

Während des Oster-Wochenendes hat Electronic Arts den Ankündigungs-Trailer ihres bereits jetzt mit Sehnsucht erwarteten Star Wars Battlefront II präsentiert. Wir konnten viele Dinge aus diesem ersten Trailer entnehmen, doch ein überaus interessantes Feature ging daraus nicht hervor: EA plant die Umsetzung eines lokalen Splitscreen-Modus' für Battlefront II. Für viele Spieler dürfe das ein dickes Plus sein, doch unglücklicherweise ist der Couch-Koop nur Konsolen-Spielern vorbehalten. Wenn ihr das Spiel nicht für Playstation 4 und Xbox One kauft, werdet ihr nicht in den Geschmack der Splitscreen-Action gelangen. Aber ist das für euch überhaupt noch interessant?