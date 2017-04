James Gunn dreht Guardians of the Galaxy 3

Vor etwa einem Monat wurde ein dritter Film von Guardians of the Galaxy bestätigt und Regisseur und Author James Gunn versprach, sich in den kommenden Wochen zurückzumelden, um bekannt zu geben, wer dieses Projekt angehen wird. Wie die Variety nun enthüllte, wird es niemand Geringeres als James Gunn selbst sein, der seinen Film dreht. Gunn machte nach der Enthüllung folgendes Statement:

"Nach vielen Spekulationen und Diskussionen kenne ich nun die Antwort. Ich könnte sie mir für den erstbesten Interviewer aufheben, der mir zufällig die richtige Frage stellt, doch stattdessen will ich sie mit den wichtigsten Menschen im Guardiansverse teilen- euch, den Fans, die über all die Jahre so unglaublich hilfsbereit und enthusiastisch waren. [Das mitanzusehen], rührt mich regelmäßig zu Tränen. Also ja, ich kehre zurück, um Guardians of the Galaxy Vol. 3 zu schreiben und zu drehen."

Guardians of the Galaxy: Volume 2 kommt erst Ende April in die Kinos, doch glücklicherweise veröffentlicht Telltale den ersten Teil ihrer Serien-Umsetzung noch in dieser Woche auf allen Plattformen.