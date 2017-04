Alle Infos zu Star Wars Battlefront II

EA und Dice haben es lange genug angekündigt, doch nun sind die Vorhänge gefallen und Star Wars Battlefront II wurde mit einem vollwertigen Trailer versehen. Das Spiel will aus seinen Fehlern gelernt haben und erweitert den durchaus spaßigen Mehrspieler-Modus (der für bis zu 40 Spieler ausgelegt ist) mit einer Kampagne, in der wir sowohl die Rebellen als auch das Imperium spielen.

Die Protagonistin von Battlefront II ist die imperiale Elite-Anführerin Iden Versio, DICE hat jedoch bereits bekanntgegeben, dass es mehrere spielbare Charaktere geben wird. Das Spiel knüpft an die Geschehnisse zwischen Episide VI und Das Erwachen der Macht an und wird einen brandneuen Planeten einführen, auf dem sich das Imperium breit gemacht hat. Vielleicht erfahren wir darin sogar erste Details über Star Wars Episode VIII: Die letzten Jedi, Promo-Aktionen zwischen Kino und Spiel lässt sich Lucasarts natürlich nicht entgehen. Criterion, die ebenfalls mit der Entwicklung beauftragt sind, arbeiten aktuell an galaktischen Raumschlachten. Star Wars Battlefront II erscheint am 17. November 2017 für Xbox One, Playstation 4 und PC, Mitglieder von EA Access dürfen eine Woche früher reinschnuppern.