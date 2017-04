Gerücht: Halo 3: Anniversary wird im Herbst veröffentlicht

Während eines AMD-Events in Südkorea, auf der der Hardware-Hersteller ihre neue Prozessor-Familie präsentierte, ist möglicherweise ein neues Videospiel angekündigt worden. In einem Werbevideo für eine neue Grafikkarte der Firma, wurde plötzlich "Halo 3: Anniversary" gezeigt, etwas mit dem wir nun wirklich gar nicht gerechnet haben. Das Spiel ist bislang nicht offiziell angekündigt worden und selbst Insider zeigten sich überrascht von der plötzlichen Erwähnung, doch ein HD-Remaster des vielleicht besten Spiels für die Xbox 360 macht durchaus Sinn. Halo 3 feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum, warum also nicht einen tollen PC-Port produzieren, der High-End-Gaming-Hardware nutzt? Ob Microsoft die HD-Version von Halo 3 exklusiv für den PC bringen wird, ist unbekannt, der Titel wäre schließlich auch aus heutiger Sicht mehr als geeignet, um die Kapazitäten der Xbox Scorpio zu zeigen. Da das alles aber nur Gerüchte sind, müssen wir auf offizielle Kunde warten. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.

Quelle: Segment Next