Nintendo beendet Produktion von NES Classic Mini in den USA

Nintendo hat in den USA die Produktion ihrer beliebten Neuauflage der Retro-Konsole NES eingestellt. IGN schreibt, dass Verkäufer in nordamerikanischen Territorien davon berichten, in diesem Monat die allerletzten Lieferungen der Nintendo Entertainment System: NES Classic Edition erhalten zu haben. Nintendo erklärte IGN gegenüber, dass das NES Mini nie als fortlaufendes Projekt geplant gewesen sei und lediglich aufgrund der hohen Nachfrage noch einmal in die Produktionsphase ging. Nintendo Amerika hat allerdings nicht bestätigt, dass die Meldung gleichbedeutend mit dem weltweiten Ende der NES Classic/Famicom Mini-Produktion ist. Außerdem spricht das japanische Unternehmen explizit davon, die letzten Einheiten für "dieses Jahr" versandt zu haben, was zumindest ein Schlupfloch für weitere Produktionen offen ließe.