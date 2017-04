Wir haben mit Jordy Velasquez von Keoken Interactive über das explorative Adventure Deliver Us The Moon gesprochen, seinem nächsten Projekt. Das Game schafft eine Zukunftsvision, bei der die Menschheit in Gefahr schwebt. Publisher Starbreeze Studios hat den kleinen Indie-Titel vor kurzem aufgehoben und obwohl eine Version für die Xbox One auf dem ID@Xbox-Event von Keoken angekündigt wurde, ist momentan nur die PC-Version offiziell bestätigt.

"Wir nähern uns einer unpolierten Version an, die Mechaniken sind bereits darin enthalten. Wir kommen also voran, verdammt, wir kommen tatsächlich voran."